Aeroporto Reggio, vice ministro Morelli: “Individuate risorse per lo svincolo Malderiti”

Sono state trovate le risorse per lo svincolo Malderiti di Reggio Calabria. è quanto ha annunciato Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli nel corso dell’incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio.

“Il primo passo per rendere più accessibile l’aeroporto di Reggio Calabria è stato mosso: grazie all’impegno profuso con Anas sono state individuate le risorse necessarie per l’apertura dello svincolo Malderiti. Poco meno di 2 milioni di euro, a valere del contratto di programma di Anas, che serviranno a mettere in funzione una rampa inspiegabilmente non operativa da troppi anni”.

“Adesso si tratta solo di attendere alcuni passaggi amministrativi e poi inizieranno i lavori. È un intervento infrastrutturale di piccolo cabotaggio che produrrà grandi benefici alla viabilità cittadina e all’accessibilità dell’aerostazione. Ora lavoriamo sul tema delle limitazioni che gravano sullo scalo reggino e sull’efficientamento degli investimenti previsti per rilanciarlo”. Ha concluso Morelli.