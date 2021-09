Serie B. Al Marulla scontro derby in rossoblù

Francesco Modesto

Dopo le prime quattro giornate, il Crotone non ha ancora vinto una partita e, tra gol subiti e punti in classifica, non è al passo con il progetto tracciato dalla presidenza. L’involuzione di gioco espressa, in casa, contro il Lecce, ha segnato una preoccupante perdita di fiducia: assenza di punti di riferimento, con una difesa a tre che non ha ancora trovato collegamenti in sinergia con la linea di centrocampo. Un conflitto manifestato in tutte le precedenti cinque giornate.

di Giuseppe Romano

La differenza reti (-5) è un dato che non lascia spazio a titubanze: il faccia a faccia con i tifosi della Curva Sud è stato duro, ma senza voltare le spalle a questo difficile sabato, minato dal Derby con il Cosenza, dopo quello disputato con la Reggina (1-1) l’undici di settembre. Con i “lupi” e gli “squali”, entrambi rossoblù, i rapporti non sono idillici e non esiste nessuna intenzione a stringere il simbolico legame di gemellaggio. Nessuna tregua!

Entrambe le parti sono convinte di essere protagoniste di match ad alta dose di adrenalina: cruciale per il Crotone, che deve prendere ossigeno per non affogare nella zona melmosa della classifica, e di grandi prospettive per il Cosenza, che ha trovato un ottimo equilibrio in campo e ha incamerato gratitudine per il buon lavoro espresso in campo. Ovation e applausi non mancheranno, allo stadio comunale San Vito “Gigi Marulla”. La spinta dei tifosi pitagorici non sarà un gesto “disperato”, ma quello di un gruppo appassionato che ha potenziato la propria forza di spinta e raggiunta la “maturità”, salendo e scendendo dalla serie A.

Sorvegliati speciali, in questi novanta minuti: Gabriele Gori &Samuele Mulattieri, che terranno col cuore a mille i tifosi delle due curve, Nord e Sud.

Le strategie di gioco sono affidate a Marco Zaffaroni che ha già una buona dose di “amalgama” della squadra, e Francesco Modesto, ancora alla ricerca di elementi che mettano in sinergia la linea difensiva con quella di centrocampo, capace di mantenere il tenore offensivo, finora espresso, e scongiurare l’effetto boomerang, che ha prodotto 12 gol in passivo, da determinare i quattro punti in meno (7-3) dal Cosenza.

Modesto, non intende rinnegare il suo 3-4-2-1 e, richiamando la pessima prestazione col Lecce, lo difende così: “Tre partite consecutive logoranti e ci portiamo dietro disagi dovuti a giocatori arrivati in ritardo. Vi sono stati errori dovuti a gravi disattenzioni e qui la tattica non serve a nulla e non ho la bacchetta magica per risolvere i problemi”. Il messaggio è: “Dobbiamo ripartire subito da Cosenza, consapevoli che si tratta di un derby. Siamo una buona squadra, ma occorre essere più cattivi e più “provinciali” del Cosenza, senza sentirsi squadra di serie A, perché si proviene dalla massima serie. La serie B comporta umiltà e la grinta giusta, altrimenti si fatica a venire fuori dalle situazioni difficili. Cosenza ci aspetta e noi dobbiamo rispondere alla pari, ma con la cattiveria non espressa contro il Lecce”.

Da Cosenza, Zaffaroni esprime la soddisfazione del calore espresso verso la squadra ed invita tutti a “…essere consapevoli di quella che è la squadra, senza dimenticarlo mai”.

Cosenza-Crotone, gara valevole per la 6^ giornata – Serie BKT, sabato 18,30, stadio San Vito.

Arbitro: Daniele Chiffi, sezione Padova; Assistenti: Palermo-Di Monte; IV uomo: Maranesi; VAR: Di Paolo.

I CONVOCATI

Cosenza: non pervenuti

Crotone. Portieri: Festa, Contini, Saro; difensori: Cuomo, Visentin, Mondonico, Canestrelli, Nedelcearu, Paz; centrocampisti: Vulic, Estevez, Benali, Donsah, Molina, Zanellato, Giannotti, Sala, Mogos, Schirò; attaccanti: Mulattieri, Oddei, Kargbo, Maric.

PROBABILI FORMAZIONI

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Sy; Gori, Caso. All. Zaffaroni. A disposizione: Saracco, Matosevic, Corsi, Ventusi, Pirrello, Minelli, Vallocchia, Gerbo, Eyango, Pandolfi, Millico, Kristofferson.

Crotone (3-4-2-1): Festa; Paz, Canestrelli, Nedelcearu; Estevez, Zanellato, Vulic, Molina; Benali, Kargbo, Mulattieri. All. Modesto.