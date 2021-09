Covid in Calabria: calano i contagi, ma non i decessi. In 24 ore 143 casi e 4 morti

Non si ferma la curva dei morti per o con il coronavirus in Calabria. I decessi di oggi sono quattro, uno nelle province di Reggio, Cosenza, Vibo e Crotone. I nuovi positivi sono invece 143, in lieve calo rispetto ai 178 casi di ieri. (LEGGI)

La maggior parte dei casi si registra nel Reggino (+63), seguono Cosenza (+39), Catanzaro (+17), Crotone (+15), Vibo Valentia (+9). Positivi scoperti con i 3.407 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 83.032, i decessi 1.389. I guariti di oggi sono 297 per un totale di 77.458 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 4.185 (-158).

Diminuiscono ancora i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento sono ricoverati in 150 (-10). Se nel Cosentino è stato ricoverato un nuovo paziente, nel reggino si assiste a 6 dimissioni, tre nel Crotonese e una nel Vibonese e tra i pazienti provenienti da altra regione. Sono invece 13 le persone in terapia intensiva (-1) con due posti letto in meno nel Catanzarese e nel Cosentino e uno in più tra i non residenti in regione. In isolamento domiciliare si trovano invece 4.014 (-147) persone.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali di Covid-19 sono 29.142, mentre quelli di oggi sono 63. Attualmente i casi attivi sono 1.726, di cui 82 ricoveri in reparto (-6); 4 in terapia intensiva; 1.640 in isolamento domiciliare (-30). I casi chiusi sono 27.416, di cui 27.029 guariti (+98); 387 deceduti (+1).

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalati in 27.028, mentre oggi in 39. Attualmente i casi attivi sono 1.423, di cui 41 ricoveri in reparto (+1); 4 in terapia intensiva (-1); 1.377 in isolamento domiciliare (-51). I casi chiusi sono 25.605, di cui 24.971 guariti (+89); 634 deceduti (+1). L'Asp di Cosenza comunica 38 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 39 unità e non di 38, in quanto è stato registrato il decesso, avvenuto ieri pomeriggio, di un paziente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’AOMD, in precedenza in carico all’Asp di Catanzaro.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 17, ma da inizio pandemia i casi totali sono stati 11.342. Attualmente i casi attivi sono 257, di cui 15 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva (-1); 238 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 11.085, di cui 10.935 guariti (+17); 150 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 17 nuovi positivi - c'è un decesso in terapia intensiva del Policlinico, riguarda un paziente appartenente all'Asp di Cosenza che lo inserirà nel suo report.

Nel Crotonese il computo totale ha raggiunto quota 7.991, ma oggi le persone che hanno contratto il Covid-19 sono 15. Attualmente i casi attivi sono 338, di cui 8 ricoveri in reparto (-3); 0 in terapia intensiva; 330 in isolamento domiciliare (-61). I casi chiusi sono 7.653, di cui 7.540 guariti (+78); 113 deceduti (+1). L'Asp di Crotone comunica 16 nuovi positivi ma ne risultano 15 perché tolto un positivo noto per trasferimento competenza presso altra Asp. Un decesso paziente ospedalizzato.

Nel Vibonese i positivi delle ultime 24 ore sono 9, mentre il totale è: 6.306. Attualmente i casi attivi sono 95, di cui 6 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 89 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 6,211, di cui 6.114 guariti (+10); 97 deceduti (+1).

Per quanto riguarda il setting fuori regione, i casi totali sono 1.223. I casi attivi sono 346, di cui 5 ricoveri in reparto (-1); uno in terapia intensiva (+1); 340 in isolamento domiciliare (-5). I guariti sono 869 (+5); i deceduti 8. In questo setting è stato inserito un ricoveri da un reparto ordinario di Cosenza alla terapia intensiva. Nei casi a domicilio sono compresi 6 casi persi al follow-up. Il numero dei guariti fa riferimento ai dati presenti nella piattaforma nazionale Covid-19 dell’ISS; dal loro aggiornamento discende il conteggio degli attuali positivi.