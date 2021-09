Balenando in Burrasca Reading Festival a Locri per le Giornate Europee del Patrimonio

Balenando in Burrasca Reading Festival sbarca a Locri e lo fa in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. La manifestazione si è conclusa ad agosto, nonostante la seconda edizione fosse stata programmata per aprile 2020, ma a causa del Covid è stata riprogrammata a ottobre e infine realizzata l’anno successivo.

La III Edizione, motivo pandemia, era stata completamente cancellata ma nonostante questo, l’Associazione Adexo che da anni è impegnata nel settore della cultura e dell’inclusione sociale ha voluto fortemente mettere assieme forze e passione. In quest’ottica il festival riparte davvero alla grande con un appuntamento che, con il suo prestigio, restituisce forza e fiducia all’instancabile staff.

Sabato 25 settembre, al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, celebrerà le Giornate Europee del Patrimonio, il più atteso e partecipato appuntamento culturale europeo, e lo fa alle ore 18.30 con

“Le voci delle donne di Omero” performance reading di e con Katia Colica (testi e voce) Antonio Aprile (basso elettrico e synth). Partendo dal Mito, la performance ripercorre le sensazioni vissute dai personaggi femminili della Grecia Classica. Legate da un unico percorso, dee o umane, mortali o immortali, le figure che prendono forma raccontando in prima persona il loro punto di vista. La narrazione si snoda in un percorso che ha l’intento di trasmettere una visione aperta su quelli che sono i temi più sensibili della società contemporanea.

Lo spettacolo sarà all’interno di una due giorni che vede un coinvolgente programma che esalta il tema di quest’anno: “Patrimonio culturale: tutti inclusi!”, una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini.