Evade dai domiciliari per comprare la droga, arrestato 23enne

Era ai domiciliari per rapina, reato commesso ad agosto a Catanzaro Lido. Tuttavia il 23enne ha deciso di uscire di casa per andare a comprare sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo i carabinieri di Santa Maria hanno notato l’uomo fuori dalla propria casa, così hanno deciso di perquisirlo. Nelle tasche dei pantaloni hanno trovato una dose di cocaina.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per evasione ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il provvedimento potrebbe costargli la sospensione della patente di guida e di altri titoli concessori come porto d’armi e documenti validi per l’espatrio eventualmente in suo possesso.

Su disposizione del PM di turno presso la Procura di Catanzaro è stato poi sottoposto ai domiciliari.