Covid, alta incidenza in Calabria: area medica occupata al 18,5%

Arriva puntuale come ogni venerdì il report settimana del Ministero della Salute, che sta monitorando l’andamento della pandemia che, in queste ultime settimane, sembra aver allentato la presa un po’ in tutta Italia. Numeri che tuttavia non devono trarre in inganno: sono ancora molti gli indicatori fuori parametro e sforati.

Secondo il Ministero infatti, la Calabria è tra le regioni con la più alta incidenza di casi a livello nazionale: si piazza terza in classifica, subito dopo Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Nell’isola si è arrivati a 79,5 casi ogni 100 mila abitanti, a Bolzano i casi sono 70,6, mentre in Calabria arrivano a 63,6%.

Preoccupa maggiormente l’occupazione dei posti letto, dato che secondo questo parametro la Calabria risulta essere prima in tutta Italia con il 18,5% dei posti letto disponibili già occupati. Segue la Sicilia, con il 17,3%, e la Basilicata, con il 15,4%. Sotto soglia invece l’occupazione delle terapie intensive.