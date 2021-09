San Sostene, auto esce di strada e precipita in scarpata: soccorso il conducente

Stava percorrendo la Strada Provinciale 131 nel comune di San Sostene quando, per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbe uscito fuori strada precipitando in una impervia scarpata, facendo un volo di oltre 40 metri.

È accaduto nella tarda serata di ieri, poco dopo la mezzanotte: alla guida del mezzo un settantenne, che nonostante la caduta è riuscito ad allertare i soccorsi.

Sul posto, personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato e del Nucleo Speleo Alpino Fluviale: il soccorso, estremamente difficoltoso sono solo per il luogo dell’incidente ma anche per le ferite riportate dall’uomo, ha richiesto diverse ore. L’anziano, una volta estratto dalle lamiere, è stato immobilizzato su una barella e trasportato dai sanitari del 118 in ospedale.

Ancora in corso, invece, le operazioni di recupero degli effetti personali dell'uomo e della vettura.