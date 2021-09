Covid, Gimbe: “In Calabria vaccinato 63,7% della popolazione”

Situazione in miglioramento in Calabria per il Covid-19. Stando al report della Fondazione Gimbe nella settimana 15-21 nella nostra regione sono stati registrati 236 casi per 100mila abitanti, e i nuovi positivi si sono ridotti del 17.7%.

Tuttavia nel report l’occupazione dei posti letto in area medica è sopra la soglia di saturazione (18%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (7%) occupati da pazienti Covid.

Per quanto riguarda il capitolo vaccinazioni, per Fondazione Gimbe i calabresi che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 63,7% (media Italia 69,8%) a cui aggiungere un ulteriore 4,7% (media Italia 5,2%) solo con prima dose.