Confcommercio Crotone: Emilia Noce e Luca Manica nominati Vicepresidenti

Antonio Casillo, Emilia Noce e Luca Manica

Emilia Noce e Luca Manica sono i nuovi Vicepresidenti dell’Area Territoriale di Crotone di Confcommercio Calabria Centrale.

La nomina è avvenuta nel corso della riunione di giunta che si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 22 settembre.

“Sono felice che la giunta abbia accettato con convinzione ed entusiasmo i nomi da me proposti.” Dichiara Antonio Casillo, Presidente di Confcommercio Crotone, che aggiunge: “Emilia Noce, nominata, inoltre, vicario, è l’attuale Presidente della FIPE di Confcommercio Crotone, una delle Federazioni più rappresentative a livello territoriale, e garantisce affidabilità ed esperienza, considerato la sua lunga storia associativa”.

“Luca Manica, - prosegue Casillo - Presidente del Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio Crotone, pur essendo entrato da poco nel nostro mondo associativo, ha da subito messo in evidenza la sua grande operatività e la sua voglia di offrire il suo fattivo contributo all’interno della vita e delle attività della nostra associazione”.

Sia Emilia Noce che Luca Manica, dopo la loro nomina, hanno ringraziato il Presidente Antonio Casillo e tutta la giunta per la fiducia e la stima manifestata, cogliendo, inoltre, l’occasione per rivolgere un ringraziamento anche al presidente uscente Alfio Pugliese per l’importante lavoro svolto, un lavoro al quale, hanno dichiarato entrambi, occorrerà dare continuità con impegno e perseveranza.