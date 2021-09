Focus ‘ndrangheta, intensificati i controlli nel sidernese

Non si arresta l’attività preventiva messa in campo dal Commissariato di Siderno, impegnato nell’ambito del piano Focus ‘ndrangheta, che nei giorni scorsi ha intensificato i controlli in tutto il territorio con particolare attenzione ai comuni di Locri, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, Roccella Jonica, Mammola, Caulonia, Riace e Monasterace.

Intensificati i controlli con ulteriori 60 posti di blocco, che hanno permesso di controllare 544 persone e 287 autovetture. Elevate 5 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, e svolti 13 controlli domiciliari a soggetti sottoposti a misure preventive.

L’obiettivo, oltre al contrasto dei fenomeni predatori e criminali, è quello di riaffermare i valori della legalità sul territorio, incrementanto il senso di fiducia nei cittadini. Tali controlli proseguiranno nei prossimi giorni.