Cosenza, nascondeva cocaina impacchettata e pronta alla vendita: arrestato pluripregiudicato

Un controllo preventivo della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Cosenza ha permesso di rinvenire diverse dosi di cocaina già pronte e destinate alla vendita. È questo il risultato di un controllo svolto nei confronti di un quarantasettenne del posto, pluripregiudicato per reati in materia di droga e contro la persona ed il patrimonio.

Fermato a bordo della sua vettura, il controllo è stato esteso alla sua abitazione e ad un magazzino a lui in uso. Proprio in quest’ultimo stabile gli agenti hanno rinvenuti diversi involucri contenenti cocaina, già impacchettati e pronti per essere ceduti. Complessivamente, sono stati recuperati 23 grammi di sostanza stupefacente.

Al termine del controllo, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, e sottoposto agli arresti domiciliari.