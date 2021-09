Confesercenti, continuano gli incontri in vista delle elezioni regionali

Dopo il confronto con Roberto Occhiuto, candidato presidente per il centrodestra, la delegazione cosentina incontrerà Amalia Bruni, candidata per il centrosinistra, Luigi de Magistris, candidato per il polo civico e Mario Oliverio, candidato anch’egli con la sua lista civica. Lo rende noto il circolo di Confercenti Cosenza, che ha programmato l’incontro per domani, 24 settembre.

“Il confronto con i candidati è essenziale per instaurare il giusto dialogo con il futuro presidente e con l’eventuale opposizione” dichiara Vincenzo Farina, presidente di Confesercenti Calabria. “L’associazione di categoria non chiede nulla ai candidati ma semplicemente vuole confrontarsi per far affrontare, in maniera sinergica, i reali problemi delle mpmi soprattutto nel periodo pandemico e post pandemico”.

Il dibattito avverrà presso la sede di Cosenza, e si articolerà nel corso della mattinata.