Sila, controlli sulla gestione dei pascoli: contestate decine di violazioni

Preservare il delicato ecosistema custodito nel Parco Nazionale della Sila ed evitare il degrado dei pascoli montani, dovuto prevalentemente ad un eccessivo carico di bestiamo.

Questo l’obiettivo del Raggruppamento Carabinieri Parchi, che nei giorni scorsi ha svolto diversi controlli sui pascoli insistenti tra San Giovanni in Fiore, Taverna e Casali del Manco.

I controlli a tappeto eseguiti sul territorio hanno permesso di prendere nota dei marchi auricolari dei bovini, nonché del loro tragitto e della presenza o meno del custode della mandria.

Il conteggio del bestiame ha consentito di riscontrare diverse irregolarità sul numero degli animali mandati al pascolo, spesso anche in terreni catastali e non destinati a questo uso.

Diverse decine le violazioni contestate ai proprietari degli animali, che hanno previsto sanzioni per oltre 7 mila euro. Tale attività è necessaria per la corretta gestione delle transumanze, che altrimenti finirebbero per danneggiare il territorio.