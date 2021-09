Giornate Europee del Patrimonio, arriva l’adesione del Parco Archeologico di Locri

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, in programma per questo fine settimana – sabato 25 e domenica 26 settembre – il Museo Archeologico Nazionale di Locri ha deciso di partecipare con l’evento “Patrimonio Culturale: tutti inclusi”. Un evento che vuole essere una riflessione, ma anche un invito, alla partecipazione attiva al patrimonio culturale locale.

Nel corso del primo appuntamento, sarà possibile prendere parte alla visita degli scavi e del complesso museale del Casino Macrì: l’intera area, per l’occasione, diverrà teatro di appuntamenti artistico-culturali. Alle ore 17:00 prevista la discussione “Inclusione è partecipazione” con la direttrice del Parco Archeologico, Elena Trunfio, alla quale seguirà la narrazione del complesso museale a cura dell’archeologa Margherita Milanesio. Alle ore 19:00 invece inizierà la performance di reading “Le voci delle donne di Omero”, a cura di Katia Colica e Antonio Aprile.

Nel fine settimana, inoltre, il museo rimarrà aperto anche in orario serale fino alle 23:00, mentre il Teatro Greco-Romano sarà visitabile fino alle 20:00. Necessaria la prenotazione telefonica ed il Green Pass.