Catanzaro, aggressione in centro ippico: muore anche il secondo ferito

Un dramma che si è trasformato in una tragedia quello dell’aggressione in un maneggio di Catanzaro, dove un ventottenne pakistano ha colpito quattro persone con una zappa, ferendole gravemente.

La violenta aggressione era già costata la vita a Giuseppe Sestito, sessantenne deceduto l’11 settembre scorso dopo una serie di interventi chirurgici. Purtroppo, lo scorso mercoledì è deceduto anche il sessantanovenne Vincenzo Marino, anche lui rimasto gravemente ferito alla testa e sottoposto a diversi interventi.

L’aggressore, Saleem Masih, si trova ora in carcere: inizialmente accusato di lesioni personali, la sua posizione è ora aggravata per via dei due decessi. Dovrà rispondere anche di omicidio, tentato e consumato.