Carabinieri Crotone, avvicendamenti al comando provinciale: ecco i nuovi ufficiali

Altri quattro nuovi ufficiali vanno a rafforzare le fila del Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone. Li ha presentati stamani, nel corso di una conferenza convocata appositamente, il comandante dell’Arma, il colonnello Gabriele Mambor.

Si tratta del tenente colonnello Angelo Maria Pisciotta che rileva dal maggiore Danilo Cimicata la guida del reparto operativo: in arrivo dal comando generale dei Carabinieri, ha all’attivo missioni internazionali ed è stato comandante della compagnia di Padova.

Sostituirà invece il capitano Roberto Rampino al comando del nucleo investigativo il parigrado Roberto Cara: finora ha guidato la compagnia di Camerino ma è stato anche comandante di compagnia urbana a Bologna.

Due nuovi innesti, invece, riguardano rispettivamente la tenenza di Isola Capo Rizzuto e la Compagnia di Cirò Marina.

Si tratta nel primo caso del sottotenente Giuseppe Balducci, che va a sostituire il comandante Gabriele Migliano.

Il sottotenente Antonio Carbone, infine, è il nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Cirò Marina, e rileva il testimone dal collega Antonio Rocca, che è andato in pensione.

I CURRICULA

Il tenente Colonnello Angelo Maria Pisciotta, 39enne, palermitano, è un ex allievo della Scuola navale “Francesco Morosini” di Venezia, dal 1997 al 2000, e ha frequentato dei corsi presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dal 2000 al 2005.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, proviene dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dove ha ricoperto, negli ultimi anni, gli incarichi di Capo della Sezione “Impiego” dell’Ufficio Personale Brigadieri e di Ufficiale Addetto alla Sala Operativa, con esperienze da Comandante di Compagnia territoriale a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, e a Padova.

È stato anche impiegato in missioni di breve durata all’estero, in Kosovo e in Libano, nell’ambito delle operazioni “K-For” e “Leonte 3”, tra il 2006 e il 2008. Con esperienze di contrasto alla criminalità organizzata e ai reati contro la Pubblica Amministrazione in Puglia, nonché a quella comune in Veneto, è stato al Comando di Plotone di Reparti dell’Organizzazione Mobile inquadrati nella 2a Brigata Mobile Carabinieri.

Il Capitano Roberto Nicola Cara, ha 31enne, è foggiano, ex allievo della prestigiosa e storica Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e frequentatore dei corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali carabinieri di Roma dal 2009 al 2014.

Laureato in Scienze Giuridiche, proviene dalla Compagnia Carabinieri di Camerino, in provincia di Macerata, di cui è stato Comandante, con esperienze di Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile del Compagnia Carabinieri di Bologna Borgo Panigale e presso il 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”.

Comandante di Plotone di Reparti della Linea Mobile dell’Arma dei Carabinieri è stato inoltre impiegato all’estero, in Kuwait, nell’ambito della missione internazionale “Inherent Resolve - Prima Parthica”, tra il 2019 e il 2020, con esperienze di contrasto alla criminalità comune in Emilia Romagna.

Il Sottotenente Giuseppe Balducci, ha 47 anni ed è originario di Grumo Appula (BA). Ha frequentato, dal 2019 al 2021, il corso biennale per Ufficiali del Ruolo Normale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Proviene dalla Stazione Carabinieri di Terrasini, in provincia di Palermo, della quale, nel ruolo di Sottufficiale, è stato il Comandante. Ha esperienze di contrasto alla criminalità comune e organizzata nella stessa area.

Il Sottotenente Antonio Carbone, ha 42 anni, napoletano, ha frequentato dal 2019 al 2021 il corso biennale per Ufficiali del Ruolo Normale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Vanta esperienze da Sottufficiale in reparti dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma dei Carabinieri e proviene dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare (RM).