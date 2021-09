Recuperate due pistole illegali in una casa di Belvedere Spinello: arrestato il proprietario

Un 65enne di Belvedere Spinello è finito in arresto per i reati di detenzione abusiva di armi, detenzione di arma clandestina e ricettazione. L’arresto è scattato lo scorso 20 settembre, nell’ambito del Dispositivo Permanente di Contrasto ai Traffici Illeciti, disposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Le fiamme gialle crotonesi, nella circostanza, avevano ispezionato un immobile sito nel comune del crotonese rinvenendo 188 proiettili e due pistole calibro 6,35, di cui una con matricola abrasa e una risultata provento di furto in abitazione perpetrato nell’aprile del 2019 a Maranello, nel modenese.

Una volta identificato, il proprietario dell’immobile è stato dichiarato in arresto ed è stato poi condannato in direttissima innanzi al Tribunale di Crotone alla pena di circa due anni.

Tutto il materiale sequestrato è stato invece posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti balistici e per verificarne l’eventuale utilizzo in pregresse attività delittuose.

Nel corso della stessa operazione, i finanzieri hanno provveduto al ritiro amministrativo cautelativo di 6 fucili, di cui uno a pompa, altre 3 pistole e relativo munizionamento armi, detenute da un congiunto dell’uomo.