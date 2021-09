Nasconde della droga a casa della madre: arrestato 53enne

Era già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti il 53enne crotonese, C.F., arrestato ieri dagli agenti della Questura di Crotone.

I poliziotti pitagorici sono arrivati all’uomo tramite l’anziana madre. In particolare, nel corso di un controllo presso l’abitazione di quest’ultima, sita nel centro storico cittadino, gli agenti hanno recuperato una borsa contente oltre 200 gr di marijuana, due panetti di Hashish del peso lordo complessivo di 177.62gr, tre buste di cellophane e un rotolo di carta di alluminio.

A consegnare la borsa è stata proprio la donna spaventata dalla perquisizione. La stessa avrebbe riferito che era stato il figlio a portarla qualche giorno prima a casa sua. L’uomo, giunto sul posto, ha confermato quanto dichiarato dalla madre e dopo essersi assunto le sue colpe è stato arrestato.

Dopo aver notiziato l’A.G., il 53enne è stato sottoposto ai domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La madre, invece, è stata deferita in stato di libertà in concorso con il figlio per il medesimo reato.