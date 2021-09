Serie B. Il Cosenza vince, convince e si rafforza: in società De Lieto Vollaro

Con la seconda vittoria consecutiva ottenuta ieri sera al “Marulla” con il Como, il Cosenza ci tiene a mostrarsi una squadra vincente con una struttura societaria convincente.

I rossoblu nella serata di ieri hanno infatti affrontato il Como con grinta ed entusiasmo nella 5ª giornata di Serie BKT 2021/2022. Una squadra diversa rispetto alle partite con il Vicenza e il Perugia, molto attenta a non sprecare energie, che ha saputo sfruttare due occasioni da rete che hanno fatto chiudere la gara sul 2-0.

Oltre a gioire per la quota 7 punti raggiunta, il club del presidente Eugenio Guarascio oggi gioisce anche per l’ingresso nella struttura societaria di Emanuele De Lieto Vollaro, che avrà ruolo di responsabile organizzativo.

Con l’arrivo dell’ingegnere romano De Lieto Vollaro, il Cosenza tende dunque a mostrarsi una società forte in tutti i sensi e ad imporsi come una squadra vincente in questo difficile campionato di serie B.