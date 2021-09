Serie D. Colpo del Lamezia Terme: ingaggiato l’attaccante Piergiuseppe Maritato

Grandissimo colpo di mercato per il club del presidente Felice Saladini, che innalza ulteriormente il tasso tecnico del club gialloblu con l’ingaggio di Piergiuseppe Maritato.

Il commento del presidente Saladini: “Con Maritato voglio dare alla squadra un ulteriore rinforzo per il raggiungimento dell’obiettivo e alla città un motivo in più per sostenerci e credere tutti, uniti, nella sfida Lamezia Terme”.

Nato a Cetraro nel 1989, il nuovo attaccante gialloblu è un vero e proprio ariete d’area di rigore, potendo vantare più di 250 presenze tra serie B e C.

Formatosi nel settore giovanile della Juventus, insieme a gente come Marchisio e Giovinco, Maritato a suon di gol ha guadagnato nella sua carriera anche la chiamata della Nazionale: indossando la maglia azzurra nel campionato del mondo Under-20 disputatosi in Egitto del 2009.

Tra le tante maglie vestite in carriera dal nuovo centravanti lametino, segnaliamo quelle della Fiorentina, del Vicenza, Reggiana, Modena, Reggina e molte altre, centrando due promozioni dalla C alla B con Livorno e Como.

Un calciatore che ha sempre militato tra i professionisti, ma che non ha tentennato neanche un istante ad abbracciare e far suo il progetto del presidente Saladini, il quale potrà ora fare affidamento su un attaccante di assoluto rilievo.