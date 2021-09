Serie B. Pordenone-Reggina 1-1: gli amaranto acciuffano il pareggio nel finale

L'allenatore amaranto Aglietti si presenta a Lignano con un inedito 4-2-3-1 e parecchi cambi rispetto all'ultima partita con la Spal, in campo Regini, Bianchi, Cortinovis e Montalto. Lutto al braccio per la Reggina, in memoria di Massimo Bandiera. Dall'altra parte, Massimo Rastelli schiera il suo Pordenone, ancora a zero punti e zero gol segnati in campionato, con un 4-3-1-2, in avanti l'ex amaranto Folorunsho.





di G.S.M.





Il primo tempo inizia con il Pordenone in avanti, i neroverdi cercano di imporre da subito il loro ritmo alla partita. Già al 7' la prima occasione, ma il tiro di Chrzanowski finisce alto sopra la traversa. All'11' occasione per la Reggina, Rivas serve in area Cortinovis che conclude verso la porta, ma Perisan blocca facilmente in due tempi. Al 14' è Di Chiara a servire Rivas, l'honduregno non riesce a concludere e l'azione sfuma. Al 18' Cionek finisce a terra in area neroverde, nessuna irregolarità confermata anche dal controllo in sala VAR. La Reggina diventa sempre più padrona del campo e cerca di chiudere il Pordenone nella sua metà. Al 29' Cortinovis apre a sinistra per Di Chiara, ma l'esterno amaranto sbaglia completamente il cross. La Reggina cerca di creare occasioni da gol, ma il Pordenone è bravo a chiudere tutti gli spazi e al 42' passa in vantaggio, quando Kupisz crossa dalla sinistra e trova Magnino che, da solo in area, batte Micai con un preciso colpo di testa. Primo gol in campionato per il Pordenone, su una delle poche disattenzioni della difesa amaranto.

La ripresa si apre senza alcun cambio nelle formazioni e la Reggina ha due occasioni per il pari nei primi minuti. Al 46' Rivas calcia di poco a lato e al 48' un tiro di Ricci viene deviato in angolo. Prima sostituzione per i neroverdi al 52', Pianto rileva Kupisz. Tre minuti dopo, Aglietti decide di rinforzare l'attacco, alla ricerca del gol del pareggio, inserendo Galabinov e Bellomo per Ricci e Cortinovis. Al 61' brivido per la retroguardia amaranto, Micai tenta un dribbling su Folorunsho e riesce a cavarsela. Un minuto dopo un bell'intervento di Bianchi in tackle su Zammarin evita il tiro a botta sicura del centrocampista neroverde. Al 64' altra doppia sostituzione per la Reggina, Hetemaj e Liotti per Bianchi e Di Chiara. Proteste dei neroverdi per la mancata seconda ammonizione a Rivas al 67'. Al 73' Rastelli manda in campo Cambiaghi e Tsadjout per Zammarini e Sylla. Al 77' è l'ex Folorunsho a sfiorare il gol del raddoppio, ma il suo destro finisce di poco a lato della porta di Micai. Un minuto dopo Liotti sfiora il pari, con un gran destro al volo che però finisce alto. A dieci minuti dalla fine, Aglietti tenta il tutto per tutto, mandando in campo Denis, al debutto stagionale, per Montalto. Gli sforzi degli amaranto vengono ripagati all'84': dopo una serie di rimpalli, Bellomo mette in mezzo un pallone, su cui si avventa Galabinov che segna il gol del pareggio. Durante i 5 minuti di recupero, viene espulso Chrzanowski, per una scarpata in faccia ad Hetemaj. La partita finisce in pareggio, ci si poteva aspettare di più dagli amaranto, ma alla fine è un punto guadagnato in trasferta contro un avversario molto determinato.

Tabellino

PORDENONE-REGGINA 1-1 (42' Magnino, 84' Galabinov)

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Sabbione, Camporese, Chrzanowski; Magnino, Petriccione, Zammarini (73' Cambiaghi; 93' Valietti); Kupisz (52' Pinato); Folorunsho, Sylla (73' Tsadjout). a disposizione: Bindi, Stefani, Barison, Pellegrini, Pasa, Misuraca, Bassoli, Perri. Allenatore: Rastelli

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara (64' Liotti); Bianchi (64' Hetemaj), Crisetig; Ricci (55' Bellomo), Cortinovis (55' Galabinov), Rivas; Montalto (80' Denis). a disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Gavioli, Laribi, Tumminello. Allenatore: Aglietti

Ammoniti: Zammarini, El Kaouakibi, Camporese (P), Rivas, Lakicevic (R)

Espulso: al 93' Chrzanowski (P) per gioco violento