Calcio. Ufficializzati organico e gironi della Prima Categoria: si parte il 10 ottobre

Sono 62 le società in organico che andranno a definire il consueto format dei 4 gironi con due gironi a 15 squadre (B-C) e due 16 squadre (A-D). L’ufficialità è stata data dal CR Calabria nella giornata di oggi che ha inoltre confermato che si partirà il prossimo 10 ottobre.

A seguito della mancata iscrizione di 3 società (Caulonia 2006, Nuova Calimera e Rosarno Calcio), sono state ammesse 7 formazioni, tra le non aventi diritto, che hanno presentato domanda di ripescaggio: Asisport Taurianovese, Atletico Rogliano 2018, Atletico San Lucido, Kratos Bisignano, Prasar, Siderno 1911 e Silana FC 2019.

In organico anche Real Sant’Agata, Palmese e Vigor Lamezia che, come noto, hanno rinunciato ai campionati superiori per ripartire dalla Prima Categoria. Filadelfia Cup, Taverna ed US Girifalco, inoltre, hanno preferito rinunciare all’attività dilettantistica per dedicarsi prettamente all’attività giovanile.