Giornata mondiale dell’Alzheimer: a Rende la “Stanza che ama”

L’amministrazione comunale di Rende resta vicina alle persone affette da Alzheimer e anche ai familiari. Una dimostrazione evidente è l’operatività della “Stanza che ama”.

In occasione della Mese Mondiale dell’Alzheimer promossa dall’Agenzia Europea dei Medicinali che si celebra per la prima volta quest’anno e culmina oggi, 21 settembre, nella Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’assessore alle politiche sociali Annamaria Artese ha voluto ricordare il servizio di auto aiuto attivo al comune di Rende.

“Il mese di settembre -ha affermato Artese- è dedicato alla sensibilizzazione sulla demenza e alla lotta allo stigma che la circonda. Da tempo l’amministrazione comunale lavora in sinergia con il terzo settore e le associazioni di categoria con i quali si è riusciti a creare una rete che ha portato alla realizzazione della Stanza che ama. Con il prezioso contributo dato dall’associazione Ra.Gi. Onlus siamo riusciti ad offrire alla nostra comunità un servizio di auto mutuo aiuto efficiente. Il numero dei dei malati di Alzheimer è crescente e il disagio in cui versano molte famiglie che mancano di opportuna informazione e preparazione ad affrontare le conseguenze di questa malattia è evidente e aggravato da questo momento delicato e difficile di emergenza sanitaria”.

“In poco tempo la Stanza che Ama è divenuta punto di accoglienza per i familiari e i caregiver di persone affette da demenza, riuscendo a facilitare il contatto con la rete dei servizi e delle risorse disponibili sul territorio, offrendo un intervento dal basso per chiunque sia coinvolto nel percorso della demenza, momenti d'incontro per offrire opportunità di psicoeducazione, informazione, sollievo, accoglienza, contatto e confronto con persone nella stessa situazione, consiglio e sostegno alle famiglie di persone affette da demenze in generale”, ha sottolineato l’assessore.

“La Stanza che ama si trova all’interno della casa comunale -ha concluso Artese- ed è un servizio completamente gratuito a disposò oro dell’intera area urbana. Si potrà contattare il personale messo a disposizione dal comune di rende il lunedì dalle h 9,30 alle 11,30 al numero di telefono 09841717647. Gli incontri si svolgeranno in municipio ogni martedì pomeriggio dalle h 15,30 alle 17,30”.