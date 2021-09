Auto si ribalta nel crotonese: giovane rimane incastrato tra le lamiere, è grave

Un ragazzo di 30anni, F.C., è rimasto gravemente ferito in seguito ad un brutto incidente avvenuto sulla strada provinciale che da Cutro porta alla frazione San Leonardo.

Il giovane si trovava alla guida della sua Suzuki “Swift” quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada e si sarebbe ribaltato più volte prima di finire in un terreno.

All’arrivo dei soccorritori le condizioni del ragazzo sarebbero subito apparite gravi. Il 30enne è stato prontamente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato stabilizzato per poi venire trasferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro.