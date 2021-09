Covid. In Calabria contagi stabili (+128) e altre tre vittime

Contagi da coronavirus stabili in Calabria. Il bollettino odierno infatti non si discosta molto dai numeri forniti ieri (QUI), e conta 128 nuovi contagi e, purtroppo, altri tre morti. Così da inizio pandemia i decessi hanno raggiunto quota 1.379, mentre i casi totali di Covid-19 sono 82.511.

Oggi il maggior numero di contagi si registra nella provincia Crotone (+40), segue la provincia di Catanzaro (+29), poi quella di Reggio Calabria (+27), di Cosenza (+12), e Vibo Valentia (+7). I restanti 13 casi sono provenienti da altre regioni. I positivi in questione sono stati scoperti su un totale di 3.806 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Aumentano i ricoveri nei reparti Covid calabresi dove, ad oggi, si trovano 178 pazienti (+4). Nei reparti di terapia intensiva si registra invece un calo di ricoveri e qui ci sono 13 persone (- 2). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 4.276 persone (- 168).

Gli attuali positivi sono in tutto 4.467 (-166). I guariti di oggi sono 291, mentre il totale delle persone che hanno vinto contro la malattia è 76.665.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 28.917, mentre i positivi di oggi sono 27. Attualmente i casi attivi sono 1.853, di cui 90 ricoveri in reparto (+4); 3 in terapia intensiva (-2); 1.760 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 27.064 : 26.682 guariti, 382 deceduti(+2). L'Asp di Reggio Calabria comunica 30 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 12, ma da febbraio si sono ammalati in 26.883. Attualmente i casi attivi sono 1.479, di cui 42 ricoveri in reparto (-2); 5 in terapia intensiva; 1.432 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 25.404: 24.772 guariti, 632 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica 13 nuovi soggetti positivi di cui 1 ricoverato residente fuori regione.

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 11.293, i positivi delle ultime 29 ore sono 19. Attualmente i casi attivi sono 244, di cui 22 ricoveri in reparto (-1); 5 in terapia intensiva; 217 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11.049: 10.899 guariti, 150 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 1 decesso in T. I. del Pugliese di un paziente appartenente all'ASP di Crotone.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 40, mentre i casi totali si attestato a quota 7.923. Attualmente i casi attivi sono 430, di cui 11 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 419 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7.493: 7.382 guariti, 111 deceduti (+1). L'Asp di Crotone comunica 47 nuovi soggetti positivi di cui 7 migranti. Un decesso comunicato dall'ASP di CZ di paziente ricoverato in T. I. presso AO Pugliese.

Nel Vibonese il bollettino ha registrato 7 nuovi positivi, per un totale di 6.289 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 116, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 109 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.173: 6.077 guariti, 96 deceduti. L'Asp di Vibo Valentia comunica 9 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.

(Ultimo aggiornamento alle 16.19)