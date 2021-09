Regionali, a Corigliano-Rossano accoglienza da star per Giuseppe Conte

Accoglienza da star del cinema per Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 stelle è oggi in Calabria per “tirare la volata” della candidata del centro sinistra alle elezioni regionali, Amalia Bruni.

E nella tappa di Corigliano-Rossano, è stato accolto dai parlamentari Elisa Scutellà, Massimo Misiti, Riccardo Tucci, dalla sottosegretaria Danila Nesci, e dall’eurodeputata Laura Ferrara, e da un tifo da stadio.

Conte ha spaziato su diversi temi, dalle risorse economiche previste per il Mezzogiorno e la Calabria alla mobilità, passando per la salute e la campagna vaccinale. In merito all’accordo che in Calabria vede Movimento e Pd insieme a sostegno della candidata Bruni, Conte ha affermato che questo accordo “non sarà un test ma un’opportunità per tutti i calabresi. È per questo che sono qui, ci abbiamo messo la faccia e lo stesso ha fatto nei giorni scorsi Enrico Letta”.

In merito al tema della mobilità ha confermato la volontà di volere investire sulla statale 106 “ne abbiamo parlato con Amalia, anche perché in questo momento la statale 106 non è adeguata al fabbisogno e non è sicura. Dovremo fare un importante investimento per offrire ai calabresi questo diritto e faremo di tutto per investire sull’infrastruttura”.

Riferimento poi alla chiusura del Tribunale di Rossano, per cui secondo Conte “la revisione delle circoscrizioni giudiziaria, che ha soppresso i tribunali di prossimità, ha posto delle difficoltà e dei problemi e in alcuni casi queste criticità devono essere superate. Stiamo lavorando per velocizzare i processi, ma se la domanda di giustizia deve percorrere una, due ore di viaggio al giorno per ottenerla, non va bene”.

Poi un riferimento alla campagna vaccinale che, essendo “in fase avanzata” servirà per fare in modo che gli italiani si possano riappropriare delle proprie vite. “Ripartiamo in modo pieno, con l’economia, la cultura, lo spettacolo e lo sport. Dobbiamo ripristinare il senso di responsabilità dopo i tanti sacrifici che hanno compiuto gli italiani. E la politica deve dare risposte”, ha detto Conte che ha inoltre tessuto le lodi del green pass, strumento su cui si è detto favorevole, così come il Movimento. “L’obbligo vaccinale è l’extrema ratio e spero che la Lega possa chiarire la sua posizione definitiva. Il Paese ci chiede di essere responsabili”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle.

Conte poi farà tappa a Cirò Marina, Crotone, Catanzaro e Cosenza.