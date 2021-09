Serie B. Pordenone-Reggina: gli amaranto a Lignano per onorare Massimo Bandiera

Il presidente Gallo con Aglietti

Turno infrasettimanale in trasferta per gli uomini di Alfredo Aglietti che, dopo l'ottima prova e i tre punti conquistati in casa contro la Spal, saranno ospiti del Pordenone, reduce dalla sconfitta esterna in casa del Cittadella. Gli amaranto piangono la scomparsa del segretario sportivo Massimo Bandiera, ormai da anni nella società e cercheranno di onorare al massimo l'impegno di domani sera.



di G.S.M.





Silenzio stampa in casa amaranto dopo la prematura scomparsa del segretario sportivo Bandiera, uomo apprezzato da tutti per le sue qualità umane, oltre che per quelle tecniche. L'allenatore Alfredo Aglietti dovrebbe riconfermare l'undici iniziale schierato contro la Spal, anche se Montalto, Laribi e Cortinovis scalpitano per una maglia da titolare. Non saranno della partita Adjapong e Ménez, recuperato invece Di Chiara.

Dall'altra parte, il Pordenone di Massimo Rastelli è ancora a zero punti dopo quattro giornate e cercherà di muovere la classifica. Dubbio in attacco tra Tsadjout e Pellegrini.

I CONVOCATI AMARANTO

Portieri: Lofaro, Micai, Turati. Difensori: Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos. Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas. Attaccanti: Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello

Arbitro dell'incontro Meraviglia, della sezione arbitrale di Pistoia, coadiuvato da Mokhtar e Macaddino, quarto ufficiale Bordin. Alla VAR Ayroldi e Raspollini.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio e in streaming sui canali DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 20.30