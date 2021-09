Mattarella inaugura l’anno scolastico da Pizzo: gli occhi dell’Italia son tutti sulla Calabria

Otto suoni della nave Amerigo Vespucci per salutare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente a “Tutti a Scuola”, l’annuale cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico che quest’anno si svolge a Pizzo Calabro.

Studenti e docenti dell’istituto omnicomprensivo locale hanno accolto il presidente, ma anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. La cerimonia, in diretta su Rai Uno, è condotta da Andrea Delogu e da Flavio Insinna.

All’evento, al quale stanno partecipando decine di alunni provenienti da ogni parte del bel paese, e protagonisti dei migliori percorsi didattici sui temi della legalità e della cittadinanza, sono presenti anche alcuni campioni olimpici e paralimpici come Marcel Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Caterina Banti, Monica Contrafatto, Leonardo Spinazzola, accompagnati dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli.

Non mancano i momenti musicali con Massimo Ranieri e le presentazioni dei progetti delle scuole. I protagonisti sono infatti gli studenti, i ragazzi che hanno proposto percorsi didattici come il videoclip “Diversi ma in fondo uguali” delle bambine e dei bambini dell’Istituto Comprensivo “5 Bologna” – Scuola secondaria di I grado “Testoni Fioravanti” di Bologna; la riflessione sui diritti dei bambini attraverso il canto e la recitazione delle alunne e degli alunni dell’Istituto “I.O. Griselli”.

E ancora la coreografia che esprime inclusione e fiducia sulle note di “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Mons. Di Donna” di Andria (BT); I vessilli d’Italia e d’Europa delle sbandieratrici dell’Istituto Comprensivo 2 Sant’Agata de’ Goti (BN).

Sul palco anche “Bat Stick - le difficoltà non fan la differenza”, il bastone elettronico per persone ipovedenti realizzato dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “Bruno-Vinci” di Nicotera (VV).

È invece dedicato all’esperienza di vita e l’impegno di madri, mogli, sorelle di vittime di mafia, messaggere di legalità il progetto promosso dal XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa; mentre le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Paolo Frisi” di Milano hanno parlato della propria esperienza con lo chef di Davide Oldani.

