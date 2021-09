Morte Bergamini, ex fidanzata rinviata a giudizio

Rinvio a giudizio per Isabella Interenò, ex fidanzata di Donato "Denis" Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106, nei pressi del Castello di Roseto Capo Spulico.

È la decisione del gup di Castrovillari, Fabio Lelio Festa, che ha accolto la richiesta del pm Luca Primicerio. Il 25 ottobre si terrà la prima udienza del processo.

Internò è accusata di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili. In aula non erano presenti né la donna, né Donata, la sorella di Bergamini. Nell’arringa Angelo Pugliese, legale della donna, durata tre ore, ha chiesto il non luogo a procedere.