Cirò Marina. Frase sessista, consiglieri: “dichiarazioni di Russo sono inopportune”

Le dichiarazioni del Consigliere Russo (QUI) durante l’ultimo consiglio sono per Giuseppe Dell’Aquila (L’Alternativa Credibile), Cataldo Strumbo (L’Alternativa Credibile), Mario Turano (Cirò Marina Popolare), consiglieri comunali di Cirò Marina “inopportune e inappropriate”.

Per questo motivo i si uniscono “al coro di vicinanza nei confronti di tutte le donne impegnate in politica ed in ogni ruolo della società. Il rispetto nei confronti di donne ed uomini impegnati ad amministrare, tra mille difficoltà, dev’essere alla base di ogni confronto politico”.

Si augurano poi che “il consiglio comunale possa al più presto ritrovare momenti di libero e democratico confronto nel rispetto di tutti e che il clima manifestato durante l’ultimo consiglio comunale, nel quale ricordiamo che per protesta abbiamo abbandonato i lavori prima della bagarre in questione, possa essere sostituito da una sana e costruttiva discussione su problemi che riguardano la collettività e come intendiamo risolverli”.