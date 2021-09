Covid in Calabria, ancora tre morti. In 24 ore 127 nuovi casi

Ancora tre morti in Calabria e 127 nuovi positivi, scoperti dai 2.674 test effettuati nelle ultime 24 ore. Un calo dunque dei casi, rispetto ai 198 di ieri (LEGGI).

Il maggior numero di casi è stato registrato nel Reggino dove i positivi sono 67, segue Crotone (+34), Catanzaro (+16), nessun caso a Vibo Valentia, mentre nel Cosentino un paziente ricoverato e inserito tra i residenti, è stato computato nel setting fuori regione e pertanto il dato di oggi è stato rettificato di una unità. I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione sono invece 11.

I decessi sono stati registrati a Cosenza (+2) e Reggio (+1).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 82.383, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.376. I guariti di oggi sono 175 per 76.374 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 4.633 (-51).

Purtroppo aumentano ancora i ricoveri in regione, dove allo stato attuale i pazienti nei reparti covid sono 174 (+7). Nessun ricovero a Catanzaro e Cosenza, mentre sono 4 a Reggio Calabria, uno a Vibo e uno a Crotone. Si registra inoltre un nuovo pazienti proveniente da altra regione. In terapia intensiva si trovano invece 15 (-1) pazienti. Con un letto posto letto in meno nel Reggino. In isolamento domiciliare ci sono invece 4.444 (-57) persone.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 28.890, mentre quelli di oggi sono 67. Attualmente i casi attivi sono 1.917, di cui 86 ricoveri in reparto (-4); 5 in terapia intensiva (-1); 1.826 in isolamento domiciliare (-22). I casi chiusi sono 26.973, di cui 26.593 guariti (+85); 380 deceduti (+1).

Nel Cosentino non si registra alcun nuovo caso, ma da inizio febbraio si sono ammalati in 26.871. Attualmente i casi attivi sono 1.565, di cui 44 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.516 in isolamento domiciliare (-70). I casi chiusi sono 25.306, di cui 24.674 guariti (+67); 632 deceduti (+2).

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 16, mentre il computo totale si attesta a quota 11.264. Attualmente i casi attivi sono 242, di cui 23 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 214 in isolamento domiciliare (+8). I casi chiusi sono 11.022, di cui 10.872 guariti (+8); 150 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica "25 nuovi positivi di cui 9 fuori regione (sono migranti sbarcati a Roccella Jonica il 12 settembre e messi in isolamento presso covid hotel di Caraffa)".

Nel Crotonese il totale dei casi è: 7.883, mentre i positivi di oggi sono 34. Attualmente i casi attivi sono 440, di cui 9 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 431 in isolamento domiciliare (+26). I casi chiusi sono 7.443, di cui 7.333 guariti (+7); 110 deceduti.

Nel Vibonese non si registrano nuovi casi, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 6.282. Attualmente i casi attivi sono 123, di cui 7 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 116 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 6.159, di cui 6.063 guariti (+7); 96 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato il totale è: 1.193, mentre i casi di oggi sono 11. I casi attivi sono 346, di cui 5 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 341 in isolamento domiciliare (+9). I guariti sono 839 (+1); i deceduti 8.