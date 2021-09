Inizio anno scolastico a Crotone, il messaggio del sindaco Voce

Messaggio agli studenti da parte del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. In occasione del primo giorno di scuola il primo cittadino ha voluto dare il proprio augurio ai ragazzi. Annuncia poi di voler incontrare i ragazzi da vicino, recandosi in visita negli istituti scolastici.

“Ho avuto occasione di verificare che lo avete affrontato con entusiasmo. E’ un segnale importante per un anno che si apre con l’atteso ritorno alla normalità. Normalità alla quale avete contribuito con l’attenzione dimostrata nel corso dei mesi caratterizzati dall’emergenza pandemica”.

“La didattica a distanza, le limitazioni alla frequenza in presenza, sono stati per voi un sacrificio ma avete comunque dimostrato la vostra grande volontà di apprendimento e il vostro senso di appartenenza alla scuola. Il ritorno in aula segna un passo importante ma occorre continuare a rispettare regole e precauzioni se vogliamo che i vostri sacrifici non siano stati vani”, conclude Voce.