Sellia Marina, grave incidente sulla 106: moto colpisce autoarticolato

Un violento impatto si è verificato a ridosso dell’ora di pranzo lungo la Statale 106, nel comune di Sellia Marina. Per motivi ancora in fare di accertamento, una moto ha colpito a velocità sostenuta un autoarticolato. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco intervenuti a causa di una copiosa fuoriuscita di carburante dal mezzo pesante.

Apparse subito gravi le condizioni del motociclista, per il quale è stato necessario, dopo un primo soccorso, il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Sul posto sono ora presenti anche i Carabinieri, che dopo aver messo in sicurezza la sede stradale stanno ora indagando per comprenderel a dinamica del sinistro.