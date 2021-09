Cibo avariato, lavoratori in nero e mancanza di sicurezza: denunciato titolare di un albergo

Una verifica presso una struttura alberghiera di Cortale, nel catanzarese, ha permesso di scoprire una serie di irregolarità che hanno portato ad una serie di sanzioni oltre che alla denuncia del titolare. I Carabinieri della Compagnia di Girifalco, assieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro ed al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, hanno letteralmente battuto a tappeto un alberto nel corso dello scorso fine settimana, a seguito di un controllo coordinato.

Una prima infrazione riguarda la sicurezza dei ponteggi utilizzati per dei lavori di manutenzione: nonostante i lavori fossero in corso, i ponteggi utilizzati non erano idonei. All’interno della cucina dell’hotel sono stati poi rinvenuti circa 110 chilogrammi di cibo – funghi, carne, verdure – destinato alla clientela in pessimo stato di conservazione ed avariato. Infine, a completare il quadro, sono stati scoperti 3 lavoratori irregolari impiegati come cuoco, assistenza clienti e manutentore.

Per tali motivi, il titolare della struttura è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria lametina, e sanzionato complessivamente per 10.800 euro.