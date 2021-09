Corigliano, armato di pistola s’intrufola in casa di un’anziana e la rapina: arrestato

È stato un brutto fine settimana quello appena concluso per una settantatreenne di Corigliano-Rossano, residente in contrada Torricella. La donna, che vive da sola, nel tardo pomeriggio i sabato si è vista piombare in casa un uomo, armato di pistola, che ha iniziato a rovistare alla ricerca di gioielli d’oro di cui impossessarsi.

Acciuffatti alcuni monili d’oro, il soggetto si è dato alla fuga. Ma la donna, nonostante lo spavento, ha subito chiamato il 112 allertando i Carabinieri, che si sono attivati immediatamente nella ricerca del malvivente.

In pochi minuti, grazie alla ricostruzione fornita dall’anziana, sono riusciti ad individuare il fuggiasco: si tratterebbe di un sessantunenne del posto, rintracciato nella frazione di Schiavonea.

Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di diverse collane e qualche anello d’oro. Nessuna traccia, invece, della pistola. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, mentre per l’uomo sono scattate le manette: accusato di furto aggravato in abitazione, è stato posto ai domiciliari.