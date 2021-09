Fuscaldo, la scuola resta chiusa: protestano studenti e genitori

Il plesso scolastico di località Scarcelli, a Fuscaldo, questa mattina è rimasto chiuso. Una decisione che non sarebbe stata né annunciata né comunicata agli studenti ed alle loro famiglie, che questa mattina si sono ritrovati a protestare davanti all’istituto comprensivo.

Secondo quanto si apprende, il plesso scolastico sarebbe stato oggetto di lavori di ristrutturazione nei giorni scorsi. Lavori che si sarebbero conclusi in tempo per permettere il rientro in classe in piena sicurezza. Tuttavia, la dirigente scolastica Anna Maria De Luca avrebbe trasferito gli studenti nel plesso della Marina, sempre a Fuscaldo.

Decisione mal digerita dai genitori ma sopratutto dagli studenti. Circa un centinaio di persone si sono radunate di fronte alla scuola chiedendo di poter tornare in aula.