Aree interne, Ratti (Per la Calabria): “Invertire la rotta su servizi e viabilità”

“Le aree interne del nostro territorio, ultime fra gli ultimi in termini di qualità dei servizi e della viabilità, cesseranno di essere le vittime sacrificali di una politica capace solo di chiedere e mai di restituire”. Così in una nota l’aspirante consigliere regionale Ciccio Ratti, candidato con la lista Per la Calabria con DeMagistris.

“I sindaci dei comuni della pre-sila jonica in particolar modo sono esempi di come amministrare voglia dire cercare di garantire il massimo possibile alla cittadinanza con mezzi e risorse completamente insufficienti” continua Ratti. “Dagli scippi sulla viabilità alla distruzione della sanità, dalla mancanza di un piano serio di gestione del territorio alla carenza idrica sono tante le questioni cui bisognerà porre mano non appena rimuoveremo dalla gestione regionale la vecchia classe politica”.