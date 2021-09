Vibo Valentia, a scuola nei gazebo: protestano i genitori

L’anno scolastico parte movimentato nella frazione Portosalvo di Vibo Valentia, dove numerosi genitori questa mattina hanno protestato contro la decisione della scuola di far partire le lezioni all’aperto. Una situazione di emergenza, dovuta al fatto che il plesso scolastico della frazione costiera presentasse dei problemi strutturali al tetto, risultato essere a rischio crollo.

Al fine di tutelare la salute degli studenti, la dirigente scolastica Maria Salvia e gli insegnanti hanno deciso di non posticipare l’avvio delle lezioni, e di evitare il ricorso alla dad: si è optato per far seguire le lezioni agli studenti nell’area verde antistante alla scuola, all’aperto, utilizzando diversi gazebo a mò di classi.

Scelta, questa, duramente criticata da diversi genitori, che questa mattina si sono radunati nell’area verde per portestare contro la decisione. È in corso un dialogo con la dirigente scolastica e la sindaca Maria Limardo, al fine di trovare una soluzione che accontenti tutti.