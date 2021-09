Nuoto, campionato italiano esordienti: l’Arvalia Lamezia conquista il primo posto

Un risultato importantissimo quello raggiunto dall’affiatato gruppo dell’Arvalia Nuoto Lamezia, che nei giorni scorsi è riuscito a conquistare il primo posto nel Campionato italiano esordienti su base regionale. Risultato ottenuto lo scorso 16 settembre: data che coincide, per una beffarda coincidenza, con l’anniversario della scomparsa del presidente Claudio Butera, venuto a mancare il 16 settembre dello scorso anno.

“Questa bellissima notizia, fatalità, arriva a distanza di un anno esatto dalla scomparsa di Claudio” dichiara la moglie, Tiziana Lisi. “Questo traguardo raggiunto dal gruppo Arvalia mi rende estremamente felice, perché è prova tangibile dell’eredità che Claudio ha lasciato al mondo dello sport e, soprattutto, al mondo del nuoto. Da sempre il suo lavoro è stato contraddistinto dall’impegno e dalla passione, oltre che dal desiderio di vivere lo sport come strumento di inclusione sociale. Quindi il raggiungimento di questo traguardo non può far altro che confermare che il seme che è stato piantato viene oggi raccolto e la promozione sportiva continuerà”.

“Grazie all’Arvalia, perché attraverso questo team il lavoro di Claudio sta proseguendo nella direzione da lui tanto desiderata” conclude. “Ne sarà sicuramente fiero”.