Isola Capo Rizzuto, scuole rinnovate per il rientro in classe

Tinteggiatura interna ed esterna, pulizia, manutenzione, ripristino delle rubinetterie e degli infissi danneggiati, rifacimento generico, nuovi impianti elettrici, idraulici e di climatizzazione, installazione di caldaie, nuove porte e l’eliminazione dei “bagni turchi”. Queste le numerose operazioni portate a termine dall’amministrazione di Isola Capo Rizzuto in vista del rientro a scuola.

Lo comunica il sindaco, Maria Grazia Vittimberga, e l’assessore Mario Pangallo, che con il coordinamento dell’ufficio tecnico-manutentivo e la collaborazione dei dirigenti scolastici hanno portato a termine questi interventi negli ultimi mesi, in vista del ritorno tra i banchi.

Particolare attenzione è stata rivolta al plesso di Le Castella, nel quale insistevano numerose pareti ammalorate: ripristinato l’intero tetto e le pareti, e realizzate aule più capienti come richiesto dagli stessi dirigenti.

L’ente è ora al lavoro per sfruttare un ulteriore finanziamento per la manutenzione scolastica di ben 200 mila euro, al fine di “dare al più presto una svolta strutturale a tutte le scuole del territorio, affinché la generazione futura di Isola Capo Rizzuto possa crescere in ambienti idonei e non degradati”.