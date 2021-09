Nuovo anno scolastico, Iacucci: “Migliori auguri per proficuo cammino di studio”

“Riaprire le scuole in presenza è un segnale di grande speranza ma anche una consegna di responsabilità”. Così in una nota il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, in vista della riapertura dell’anno scolastico in presenza. “La scuola, oggi, riapre con l’obiettivo fondamentale di restare in presenza come più volte affermato dal ministro dell’Istruzione Bianchi e dal premier Draghi”.

“Grazie alla collaborazione tra le istituzioni ci auguriamo di avere abbattuto notevolmente il rischio di contagio. Non è facile, siamo consapevoli che ci aspetta una sfida fondamentale in cui avremo tutti il compito di garantire il diritto all’istruzione ma anche la sicurezza dei nostri ragazzi e di tutto il personale scolastico” continua Iacucci, ricordando come la Dad abbia “penalizzato i più deboli” nonostante gli “enormi sforzi fatti”.

“Oggi, abbiamo un’occasione unica: mettere a frutto le risorse che il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ci offre così da ridurre significativamente i divari territoriali, sociali e di genere che penalizzano i nostri studenti” afferma. “Abbiamo la possibilità di dare una svolta attesa da troppi anni nel mondo della scuola ma il compito più importante è nelle vostre mani: siete voi gli attori e gli artefici della buona scuola e soprattutto ai ragazzi voglio rivolgere un affettuoso in bocca al lupo: vi auguro di vivere la vostra età come avreste diritto, nella normalità, vi auguro di trascorrere quest’anno scolastico senza paura e senza interruzioni e di costruire per voi e anche per noi un futuro migliore” conclude.