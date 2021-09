Lamezia, perde il controllo e finisce contro un muretto. Ferite e contusioni per un giovane

Ha riportato ferite superficiali e diverse contusioni il ragazzo rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa notte, intorno alle 3.50, sulla provinciale 163/1, in località Bagni, a Lamezia Terme.

Il giovane, alla guida di una Mercedes, e per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muretto di delimitazione di una proprietà privata.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, gli agenti della Polizia stradale e i carabinieri per gli adempimenti del caso, e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento lametino.

I vigili hanno domato il principio di incendio che si è sviluppato nel vano motore dopo l’impatto, e hanno inoltre messo in sicurezza il veicolo e l’area.