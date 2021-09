Corigliano Rossano, tutto pronto per il live di Peppe Voltarelli

Stasera, sabato 18 settembre (alle 21), concerto del noto cantautore calabrese Peppe Voltarelli al Castello Ducale di Corigliano. L’evento rientra nella prima edizione del Festival dell’Appartenenza di scena, dal 15 al 18 settembre 2021, nell’importante Città di Corigliano-Rossano. La rassegna si chiude in voce, musica ed immagini, con la presenza di due eccellenze della nostra terra.

Giuseppe Smorto, tra le firme più prestigiose del giornalismo nazionale (già vice-direttore di Repubblica e poi direttore della versione on-line), che presenta il suo ultimo libro dal titolo: “A sud del sud” che si configura come un appassionato viaggio nel cuore più profondo della Calabria, contro immagini stereotipate e di maniera. A chiudere la serata, come annunciato, ci sarà il concerto live del grande artista calabrese Peppe Voltarelli (Ambasciatore della canzone d'autore).

Il concerto di Voltarelli, per l’occasione, sarà accompagnato da una esibizione di live painting ad opera di Luisa Corcione (artista crossover partenopea vincitrice del Fringe Festival 2021 per la migliore drammaturgia e del premio Fersen sia per l'innovazione che per la ricerca). I tanti cittadini sono invitati a partecipare all’importante appuntamento in città.