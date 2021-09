Montalto, tutto pronto per il Gran Galà della Lirica

È tutto pronto a Montalto Uffugo per il Gran Galà della Lirica. L’evento si terrà sul sagrato del Duomo della Madonna della Serra domani, domenica 19 Settembre, alle 20. Per l’occasione la città consegnerà il Premio alla Carriera alla pianista calabrese Ingrid Carbone "per il suo percorso artistico straordinario che ha recato lustro all'intera Calabria".

Nel corso della serata Ingrid Carbone si esibirà eseguendo un brano tratto dal suo ultimo cd, premiato con la medaglia d'argento ai Global Music Awards 2021.

Sul palco saliranno anche altri artisti che interpreteranno le aree più celebri del panorama dell’opera lirica, cosi come è nella volontà del primo cittadino Pietro Caracciolo e dell’assessore al turismo Gianfranco Bria. L’evento di Opera lirica a Montalto è ormai un appuntamento fisso e di grande rilevanza.

La serata sarà presentata da Fabio Vincenzi. L’organizzazione è affidata ad Antonio De Luca, Ilaria Dima e Luigi Travaglio.