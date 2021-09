Ancora contagi in Calabria, in 24 ore 201 nuovi casi e due decessi

Due decessi, 201 nuovi casi e 4.087 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Sono i numeri del bollettino di oggi, sabato 18 settembre, sui contagi da Sars-CoV-2. Un leggero aumento dunque rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 163. (LEGGI)

Boom di casi a Cosenza dove i positivi sono 92, seguono Reggio Calabria (+65), Catanzaro (+20), Crotone (+18), Vibo Valentia (+1). I positivi residenti in altra regione o stato sono 5. I decessi sono stati registrati a Cosenza e Reggio.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 82.058, mentre i decessi totali sono stati 1.371. I guariti di oggi sono 282, per 76.026 persone che sono uscite dall’incubo del Covid. Gli attuali positivi sono invece 4.661 (-83).

È sostanzialmente stabile la situazione delle terapie intensive, dove al momento sono ricoverati 15 pazienti. Uno in più a Cosenza e uno in meno a Reggio Calabria. Tre dimissioni invece dai reparti ordinari, dove si trovano 166 persone (-3), con due dimissioni nel Cosentino e una nel Reggino. In isolamento domiciliare si trovano 4.480 (-80) persone.

I DATI PROVINCIALI

Nel Reggino i casi totali sono 28.696, mentre sono 65 quelli di oggi. Attualmente i casi attivi sono 1.923, di cui 76 ricoveri in reparto (-1); 5 in terapia intensiva (-1); 1.842 in isolamento domiciliare (-93). I casi chiusi sono 26.773, di cui 26.394 guariti (+1); 379 deceduti (+1).

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 92, mentre da febbraio si sono ammalati in 26.808. Attualmente i casi attivi sono 1.606, di cui 44 ricoveri in reparto (-2); 5 in terapia intensiva (+1); 1.557 in isolamento domiciliare (+53). I casi chiusi sono 25.202, di cui 24.574 guariti (+39); 628 deceduti (+1). L'Asp di Cosenza comunica che un paziente ricoverato al Covid Rossano, risultato falso positivo, è stato eliminato dall'elenco dei ricoverati.

Nel Catanzarese si sono ammalati in 11.248 e 20 nelle ultime 24 ore. Attualmente i casi attivi sono 234, di cui 26 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 203 in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 11.014, di cui 10.864 guariti (+15); 150 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi casi sono 18, mentre il computo totale si attesta a quota 7.849. Attualmente i casi attivi sono 413, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 403 in isolamento domiciliari (-21). I casi chiusi sono 7.436, di cui 7.326 guariti (+39); 110 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 23 nuovi soggetti positivi di cui 5 migranti e uno dall'Asp di Catanzaro.

Nel Vibonese si registra un solo nuovo positivo, mentre sono 6.277 quelli totali. Attualmente i casi attivi sono 140, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 133 in isolamento domiciliare (-25). I casi chiusi sono 6.137, di cui 6.041 guariti (+26); 96 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato i nuovi positivi sono 5. I casi attivi sono 345, di cui 3 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 342 in isolamento domiciliare (+1). I guariti sono 827 (+4); i deceduti 8.