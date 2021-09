Strongoli, sorpreso a scaricare illecitamente scarti edilizi. Denunciato 39enne

Ha abbandonato due metri cubi di detriti di scarti di lavorazione edilizia in un’area attigua all’attività imprenditoriale. Per questo motivo un 39enne di Strongoli è stato denunciato.

È successo nel corso di un controllo da parte dei carabinieri di Cirò Marina e della stazione forestale che hanno intercettato l’uomo che, a bordo di un autocarro, ha scaricato il materiale in un’area senza alcuna autorizzazione.

Per questo il 39enne è stato portato in caserma dove è stato denunciato in stato di libertà per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e mancata iscrizione nell’albo dei gestori ambientali. I militari hanno poi sequestrato il materiale e il veicolo.