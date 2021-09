Riapre il Poliambulatorio Solidale a Lamezia Terme

Riprendono, presso la sede di Lamezia Terme dell’Ambulatorio “Medici solidali italiani”, le attività in presenza per l’erogazione di prestazioni di medicina generale, dietologia, ortopedia, chirurgia e urologia, oculistica, dermatologia, cardiologia e psicologia oltre alle attività di informazione/divulgazione per la prevenzione. Iniziativa promossa dai Medici Solidali Italiani e dal neopresidente nazionale dott. Battista Mastroianni.

Si tratta di un servizio per pazienti che vivono in condizioni di disagio economico sociale e culturale, che non hanno la possibilità economica di pagarsi una visita specialistica o degli accertamenti clinici e per tale motivo non si curano. L’ambulatorio solidale con sede in via Cristoforo Colombo 42, sarà aperto al pubblico mercoledì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sarà uno studio multidisciplinare totalmente gratuito, vi potranno accedere cittadini italiani e stranieri, questi ultimi con e senza permesso di soggiorno, iscritti o non iscritti al Servizio sanitario nazionale, ma tutti accomunati da condizioni di povertà e di bisogno socioeconomico

IL CALENDARIO SETTEMBRE/OTTOBRE DELLE ATTIVITÀ AMBULATORIALI

Mercoledì 29 settembre visita oculistica

Sabato 13 ottobre visita ortopedica

Mercoledì 13 ottobre visita psicologica

Sabato 29 ottobre visita chirurgia generale.

Le prenotazioni possono essere effettuate inviando una email a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .