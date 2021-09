La città di Crotone aderisce alla Giornata Nazionale sulla SLA

Crotone aderisce alla Giornata Nazionale sulla SLA (Sclerosi laterale amiotrofica) che si tiene il 19 settembre. Il sindaco Vincenzo Voce e l’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese hanno infatti comunicato alla AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) Calabria la piena condivisione dei temi promossi in occasione della Giornata Nazionale ed, inoltre, simbolicamente il palazzo comunale, nella notte tra il 18 e il 19 settembre si colorerà di verde, il colore scelto per sostenere la battaglia contro questa insidiosa malattia.

#ColoriamoLItaliaDiVerde è infatti lo slogan scelto dalla AISLA nazionale per la giornata nazionale sulla SLA. Centinaia di palazzi istituzionali e monumenti in tutta Italia si coloreranno di verde non solo per sostenere la ricerca contro la malattia ma anche in segno di solidarietà per le persone e le famiglie che ne sono colpite.

Un messaggio visibile perché si tenga alta l’attenzione sulla SLA e che illumini, idealmente, la strada della ricerca. La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig, è una malattia neurodegenerativa progressiva dell’età adulta, determinata dalla perdita dei motoneuroni spinali, bulbari e corticali, che conduce alla paralisi dei muscoli volontari fino a coinvolgere anche quelli respiratori.

“Una patologia che purtroppo colpisce indiscriminatamente. La ricerca ha già fatto passi da gigante, ma è necessario continuare su questa strada. Ecco perché abbiamo convintamente aderito all’iniziativa” dichiara l’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese.