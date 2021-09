Gerace candidata per il Sud Italia al Best Tourism VIllages

La Città di Gerace è candidata a rappresentare l’Italia nella prima edizione dell’iniziativa “best Tourism Villages” dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) volto a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, che mettano a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Il Ministero del Turismo ha partecipato al bando la cui scadenza era stata prorogata al 15 settembre, consentiva agli Stati membri di candidare fino a 3 borghi con un massimo di 15mila abitanti, caratterizzati dalla presenza di attività di forte impatto identitario, situati in un paesaggio con un’importante presenza di attività tradizionali.

La Regione Calabria insieme alle altre regioni italiane, invitate dal Ministro Massimo Garavaglia a indicare i borghi rispondenti ai criteri del bando, ha risposto con entusiasmo nonostante il breve tempo a disposizione. Le eccellenze sono state valutate da una commissione di esperti e la scelta finale ha voluto essere rappresentativa del Belpaese: Rocca Pietore in Veneto, San Ginesio nelle Marche, e Gerace per la Calabria e il Sud Italia sono i borghi candidati a questa prima edizione dell’iniziativa.

L’opportunità per questi borghi è rappresentata dai 3 pilastri del bando:

“The best Tourism Village Label by UNWTO“: un riconoscimento che sarà assegnato alle località che rappresentano una eccellenza assoluta come destinazione turistica rurale, con risorse culturali e naturali riconosciute, che protegge e valorizza prodotti e stili di vita rurali e di forte impatto identitario, con un rilevante impegno per l’innovazione e la sostenibilità in tutti gli ambiti (economico, sociale e ambientale);

“The best Tourism Village Upgrade Programme by UNWTO“: il programma riguarda le piccole località che non corrispondono pienamente ai requisiti del Label e che riceveranno supporto dall’UNWTO e dai suoi partner per promuovere interventi di miglioramento nelle stesse aree valutate non idonee al riconoscimento di eccellenza;

“The best Tourism Village Network by UNWTO“: la partecipazione a una rete per lo scambio di esperienze e buone pratiche, insegnamenti e opportunità che includerà rappresentanti dei borghi premiati con il Label, dei borghi che partecipano al Programma Upgrade, così come esperti e partner del settore pubblico e privato impegnati nella promozione del turismo per lo sviluppo rurale.

L’Amministrazione Comunale di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, sottolinea la sinergia con la quale i funzionari amministrativi hanno operato per rendere possibile quello che, alla lettura del bando, è sembrato una chimera, ma che è invece diventata una splendida realtà per la Città e i Geracesi che meritano questo importante riconoscimento internazionale, che dona lustro ad un impegno politico-amministrativo senza sosta, continuando sulla scorta di una visione globale per rendere Gerace un punto di riferimento turistico e culturale mondiale.

Rappresentare l’Italia e, in particolare, il Sud in questo momento di rinascita dopo la pandemia rappresenta per Gerace un motivo di orgoglio del quale tutti devono andare orgogliosi, perché questo successo di immagine è il successo di tutti i Geracesi e di tutti i coloro che amano questa Città che racchiude una storia millenaria in uno scrigno prezioso che, oggi, sente di poter realizzare un grande progetto di crescita che guarda al futuro di tutto il territorio.

Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale va alla presidenza della Regione Calabria guidata da Nino Spirlì che ha fortemente voluto questa candidatura e agli uffici regionali preposti guidati dalla Dott.ssa Carmela Barbalace che hanno avviato l'iter, completato successivamente con la collaborazione degli uffici comunali.