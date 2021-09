Conservava una pistola del padre e molte munizioni: denunciato agricoltore

Un bracciante agricolo di 59anni è stato sorpreso con una pistola e munizioni dai militari della Stazione Carabinieri di Roccabernarda che hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione.

L’arma, un Revolver Smith & Wesson, calibro 38, munito di 99 cartucce, erano di proprietà del defunto genitore, ma l’uomo non ne aveva mai denunciato il possesso.

Il 59enne è stato pertanto deferito in stato libertà per la detenzione abusiva della suddetta pistola e del relativo munizionamento, sequestrati nel corso dell’attività, ed è stato privato, altresì, precauzionalmente, delle altre armi regolarmente denunciate e detenute, nonché della relativa licenza che l’autorizzava a detenerle, la quale è stata inviata alla competente Autorità amministrativa per i provvedimenti di rito.